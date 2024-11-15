Требуется сторисмейкер для ведения Instagram аккаунта с акцентом на LUXURY сегмент. Задачи включают оформление и выкладку сторис. График работы 5-6 дней в неделю. Приветствуется наличие художественного или дизайнерского образования. Оплата обсуждается индивидуально, есть возможность получения выше рыночной.
Парсинг Твиттер
Нужна выгрузка поминутная статистика упоминаний ключевых слов (+ тех кто упоминает + реакции). И собрать все в табличку
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