Парсинг Твиттер

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Закрыт5 заявок19 просмотров

Нужна выгрузка поминутная статистика упоминаний ключевых слов (+ тех кто упоминает + реакции). И собрать все в табличку

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6 месяцев назад
guest_1731670600980
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Заявки фрилансеров

Сергій
 
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Денис
 
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Даниил
 
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Бектур
 
29 лет
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Георгий
 
30 лет
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7 отзывов
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