Я ищу смм-специалистов, в том числе начинающих, чтобы прописать контент-план для аккаунта в нише продакшн и рекламное агентство.

Мы вместе создадим воронку.

У меня есть несколько рубрик, что поможет легче понять, что к чему.

Бюджет до 10000 рублей.

По всем вопросам обращаться в личные сообщения.