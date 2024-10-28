Ищется специалист по инвайтингу в Telegram для привлечения целевой аудитории в чаты и каналы. Необходимо работать без ботов и накруток. Тематика каналов включает политику и новости. Ожидается активное привлечение участников и увеличение вовлеченности.
Поиск СММ-специалистов для разработки контент-плана
Я ищу смм-специалистов, в том числе начинающих, чтобы прописать контент-план для аккаунта в нише продакшн и рекламное агентство.
Мы вместе создадим воронку.
У меня есть несколько рубрик, что поможет легче понять, что к чему.
Бюджет до 10000 рублей.
По всем вопросам обращаться в личные сообщения.
Заявки фрилансеров
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