Поиск СММ-специалистов для разработки контент-плана

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки15 просмотров

Я ищу смм-специалистов, в том числе начинающих, чтобы прописать контент-план для аккаунта в нише продакшн и рекламное агентство.

Мы вместе создадим воронку.

У меня есть несколько рубрик, что поможет легче понять, что к чему.

Бюджет до 10000 рублей.

По всем вопросам обращаться в личные сообщения.

SMM
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Света
 
46 лет
4 года в сервисе
Была
10 дней назад
5 месяцев назад
Игорь
 
43 года
6 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
6 месяцев назад