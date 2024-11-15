Настроить рекламную кампанию Фейсбук

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок40 просмотров

Настроить рекламную кампанию Фейсбук

Настраиваем 3 рекламные кампани на один лендинг, что бы можно было сравнить показатели 


Так же интересует ваш вариант как специалиста.

FacebookНастройка рекламных кампаний
6 месяцев назад
ElfWarrior
Виталий 
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