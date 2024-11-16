Ищу опытного программиста JS.

Проблема:

Когда мы играем Домино в начале игры размеры камней очень хорошие, постепенно они уменьшаются что бы не выйти за границу игрового стола.

Проблема в том что очень сильно уменьшается каждым разом, и к концу игры вообще не видно камней.

Что нужно сделать: 6-ой блок в коде не определен.

Нужно 6-ой блок повернут после 3-4 камня верх или вниз так как слишком длинный!

Залил код + показал скриншоты.

Метод: const drawTelephoneGameScene = (scene, player) => {