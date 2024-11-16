JavaScript опытный программист помошь по коду

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Закрыт1 заявка77 просмотров

Ищу опытного программиста JS.
Проблема:
Когда мы играем Домино в начале игры размеры камней очень хорошие, постепенно они уменьшаются что бы не выйти за границу игрового стола.
Проблема в том что очень сильно уменьшается каждым разом, и к концу игры вообще не видно камней.
Что нужно сделать: 6-ой блок в коде не определен.
Нужно 6-ой блок повернут после 3-4 камня верх или вниз так как слишком длинный!
Залил код + показал скриншоты.
Метод: const drawTelephoneGameScene = (scene, player) => {

JavaScriptАнализ кода
6 месяцев назад
guest_1731496936706
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Никита
 
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