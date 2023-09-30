Pandas

$50
Базы данныхЗакрыт16 заявок64 просмотра
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Нужно написать проект по учебе. Несложный.

3 месяца назад
guest_1696419338768
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад