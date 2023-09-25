Интеграция базы данных с сервисом почтовой рассылки unisender

Требуется консультация инженера данных по созданию ETL процессов и хранилища DWH, миграции данных из PostgreSQL в Clickhouse. Стек технологий: Apache Airflow, PostgreSQL, Clickhouse, Яндекс Облако, Docker, Python, Yandex DataLens. Прошу в отклике указать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать скрипт интеграции базы данных с сервисом почтовой рассылки unisender на php+mysql.
Нужно передавать данные о пользователях и их заказах.
Нужно чтобы эти данные обновлялись в сервисе unisender раз в день.
Общее количество пользователей в БД 10 000.
Данные о покупателе:
- имя - users.fio (название поля в базе данных)
- фамилия - users.lastname
- отчество - users.patronymic
- телефон - users.phone
- почта - users.mail
- подписан ли пользователь - users.subscribed
- оставил ли отзыв - users.have_review
Данные о заказе:
- статус заказа (одно из значений):
- если пользователь сделал заказ, но не оплатил, то поле shop_orders.pay_status = 0
- если пользователь сделал заказ и оплатил, то поле shop_orders.pay_status = 1
- тип заказа (одно из значений):
- если пользователь купил с Яндекс Маркет, то поле shop_orders.ym_order_id != 0
- если пользователь купил с сайта, то поле shop_orders.ym_order_id = 0
- статус доставки (одно из значений):
- если заказ доставлен покупателю, то поле shop_orders.status = 4
- если заказ не доставлен покупателю, то поле shop_orders.status != 4
- дата создания заказа
- сумма заказа
- Похожие заказы
- Базы данныхнет заявокЗакрыт2 месяца назад
Настройка привязки API прайсов поставщиков интернет-магазин автозапчастей на Laravel framework. Требуется опытный программист, при настройке связи API прайсов поставщиков для мультиязычного интернет-магазина автозапчастей на Laravel framework: работа с модулями импорта и отображение прайсов поставщиков через ...Закрытнет даты
Необходимо залить сервер на VPS. Сделать к нему лаунчер. Привязать сайт и автозагрузку обновлений в лаунчер.Закрытнет даты
- $20
Мы молодой стартап и нуждаемся в помощи учета финансов и наших задачБазы данных8 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $20
интеграция API компания tourvisor Информация о выгрузке справочников расположена в папке XML - поиск туров, файл "Справочники": https://docs.google.com/document/d/1sjwIbOWGkHzZmgYz39TnHEbtlWxvLYJmbKIS1hxBph4. В т. ч. о выгрузке справочника "Список отелей". Папка "XML - поиск ...Закрыт2 месяца назад
- $150
Здравствуйте. Нужно создать 5 видео, где уточняется ,как переносить данные из 5 сайтов на эксель таблицу. Это должны быть данные реального времени, онлайн. Большая просьба - отправлять свой опыт работы в Эксель, желающих на этом ...Базы данных1 заявкаЗакрытнет даты
- $10
пиветствую) ищу кто сделает рассылку офферов в телеграм в личные сообщения по собранной базеБазы данных15 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужно написать курсач по БД + написать прогу на C# с подключением этой БД. Требования высылаю в виде скрина, а тема для БД - сеть магазинов бытовой техники. Кто готов взяться, указываем точную сумму и примерный ...Базы данных2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $6
Вариант 22 СРОЧНО!!! Выполнить лабораторную работу на Jupyter Алгоритм: FPGrowth День недели (поле order_dow таблицы orders): “0” Код департамента (поле department_id таблицы products): ...Базы данных1 заявкаЗакрыт2 месяца назад