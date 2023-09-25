Интеграция базы данных с сервисом почтовой рассылки unisender

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Необходимо написать скрипт интеграции базы данных с сервисом почтовой рассылки unisender на php+mysql.

Нужно передавать данные о пользователях и их заказах.

Нужно чтобы эти данные обновлялись в сервисе unisender раз в день.

Общее количество пользователей в БД 10 000.

Данные о покупателе:

- имя - users.fio (название поля в базе данных)

- фамилия - users.lastname

- отчество - users.patronymic

- телефон - users.phone

- почта - users.mail

- подписан ли пользователь - users.subscribed

- оставил ли отзыв - users.have_review

Данные о заказе:

- статус заказа (одно из значений):

- если пользователь сделал заказ, но не оплатил, то поле shop_orders.pay_status = 0

- если пользователь сделал заказ и оплатил, то поле shop_orders.pay_status = 1

- тип заказа (одно из значений):

- если пользователь купил с Яндекс Маркет, то поле shop_orders.ym_order_id != 0

- если пользователь купил с сайта, то поле shop_orders.ym_order_id = 0

- статус доставки (одно из значений):

- если заказ доставлен покупателю, то поле shop_orders.status = 4

- если заказ не доставлен покупателю, то поле shop_orders.status != 4

- дата создания заказа

- сумма заказа

3 месяца назад
PoArt
Артем 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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