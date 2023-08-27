Интеллектуальный анализ данных

$6
Базы данныхЗакрыт1 заявка19 просмотров
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Вариант 22

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Алгоритм: FPGrowth

День недели (поле order_dow таблицы orders): “0”

Код департамента (поле department_id таблицы products): “8”

Запрос: Определить список товаров, которые были приобретены ровно два раза

Показатель оценки ассоциативных правил: лифт (lift)

3 месяца назад
guest_16641391210499
Россия
год в сервисе
Была
2 месяца назад
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