Интеллектуальный анализ данных

Сразу признаюсь, в тз я не силён. 1: Нужно сделать бд в без разницы в каком виде можно в текстовом - фото №1 2: Нужно сделать страничку добавления наличия с помощью сканера фото №2, Наводимся на строчку ...
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Вариант 22
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Алгоритм: FPGrowth
День недели (поле order_dow таблицы orders): “0”
Код департамента (поле department_id таблицы products): “8”
Запрос: Определить список товаров, которые были приобретены ровно два раза
Показатель оценки ассоциативных правил: лифт (lift)
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