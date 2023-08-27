Дополнить mssql-запрос

Код уже написан, исправить недочет в коде. Появляется ошибка при компиляции приложения 1) Исправить ошибку Оставлю отзыв за работу + 4$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется незаконченный mssql-запрос, необходимо дополнить его фильтрами по трем датам.
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