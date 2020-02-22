Спасибо Александру за качественную работу! Очень хороший специалист! С поставленной задачей справился на отлично! Работу выполнил даже раньше обещанного срока на самом высоком уровне до малейших деталей. Понравилось, что Александр всегда "на связи", и быстро реагирует на пожелания. Обязательно буду обращаться ещё!