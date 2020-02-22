Верстка сайтов на wordpress
МОИ УСЛУГИ:
– Стилизация отдельных блоков
– Верстка wordpress-шаблона из PSD макета
– Верстка wordpress-шаблона из макета в figma
– Создание магазина по вашему макету на основе WooCommerce
– Создание сайта на Wordpress на основе эскиза
– Адаптация сайта под ПК и мобильные девайсы
– Создание калькуляторов
– Верстка квизов
– Верстка слайдеров, лайтбоксов, форм, модальных окон (pop-up), графиков, схем, таблиц
– Редизайн существующего шаблона
– Создание темы (шаблона) WordPress из html-шаблона
* Предпочитаю работать без конструкторов (Elementor, WPBakery), установка и настройка плагинов по заказу
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$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
Спасибо Александру за качественную работу! Очень хороший специалист! С поставленной задачей справился на отлично! Работу выполнил даже раньше обещанного срока на самом высоком уровне до малейших деталей. Понравилось, что Александр всегда "на связи", и быстро реагирует на пожелания. Обязательно буду обращаться ещё!
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, быстро достигли взаимопонимания по отдельным вопросам, сотрудничество прошло успешно
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