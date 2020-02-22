Spytnik

Александр Spytnik

 
48 летУкраина/Краматорск
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Верстка сайтов на wordpress

МОИ УСЛУГИ:

– Стилизация отдельных блоков

– Верстка wordpress-шаблона из PSD макета

– Верстка wordpress-шаблона из макета в figma

– Создание магазина по вашему макету на основе WooCommerce

– Создание сайта на Wordpress на основе эскиза

– Адаптация сайта под ПК и мобильные девайсы

– Создание калькуляторов

– Верстка квизов

– Верстка слайдеров, лайтбоксов, форм, модальных окон (pop-up), графиков, схем, таблиц

– Редизайн существующего шаблона

– Создание темы (шаблона) WordPress из html-шаблона

* Предпочитаю работать без конструкторов (Elementor, WPBakery), установка и настройка плагинов по заказу

WordPressВерстка сайтаСайт на WordPressHTMLFigmaWooCommerceElementor
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$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
P0zitiv
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Изменить файл отображения последних записей темы Wordpress
Спасибо Александру за качественную работу! Очень хороший специалист! С поставленной задачей справился на отлично! Работу выполнил даже раньше обещанного срока на самом высоком уровне до малейших деталей. Понравилось, что Александр всегда "на связи", и быстро реагирует на пожелания. Обязательно буду обращаться ещё!
Четко поставленная задача, быстро достигли взаимопонимания по отдельным вопросам, сотрудничество прошло успешно
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