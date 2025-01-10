Необходимо разработать сайт магазина женского одежды на турецком языке с использованием ключа Pinup. Сайт создается через Elementor, дизайн и стиль свободные. Заказы будут стабильные, по два проекта в день.
Доработка сайтов
Требуется помощь программиста во внесении несложных правок.
Большая часть правок по фронт, но есть и по беку.
Все по тз.
В своей заявке, укажите пожалуйста языки, каким владеете.
Приоритет - html, css, js, php, wp, mysql.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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