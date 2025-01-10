Доработка сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок81 просмотр

Требуется помощь программиста во внесении несложных правок.
Большая часть правок по фронт, но есть и по беку.
Все по тз.
В своей заявке, укажите пожалуйста языки, каким владеете.
Приоритет - html, css, js, php, wp, mysql.

CSSHTMLJavaScriptPHPSQLWordPressДоработка сайтов
4 месяца назад
webslv1
Сергей 
35 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Spytnik
49 лет
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
4 месяца назад
$12
1 день
Escrow
Александр, сдедал все как нужно и довел до ума, что у нас отоброжалось неправильно. Спасибо ему и будем обращаться еще.
Было приятно работать над проектом, задачи были поставлены четко, связь всегда оперативная. Рекомендую как надежного и ответственного заказчика! Буду рад работать вместе снова.

Заявки фрилансеров

Андрей
 
64 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Юрий
 
28 лет
9 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 отзыва
4 месяца назад
Кирилл
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
Эрик
 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
52 отзыва
4 месяца назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
48 отзывов
4 месяца назад
Spytnik
49 лет
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
4 месяца назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
85 отзывов
4 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
15 отзывов(-1)
4 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
4 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Дану
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 часа назад
4 месяца назад
Игорь
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
145 отзывов
4 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
6 часов назад
66 отзывов(-2)
4 месяца назад