Софт

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок3 просмотра

Здравствуйте! Мне надо написать программу..Пожалуйста, пришлите свою личную почту на неё я пришлю.. условно назовём "ТЗ".

Цена договорная!

Разработка программ
4 месяца назад
guest_1736163434131
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров