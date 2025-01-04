Требуется специалист по машинному обучению для разработки модели, способной анализировать книжные произведения и киносценарии. Ожидается знание Python, PyTorch, Hugging Face и английского языка не ниже В1. Обсуждение деталей с выбранными кандидатами.
Софт
Здравствуйте! Мне надо написать программу..Пожалуйста, пришлите свою личную почту на неё я пришлю.. условно назовём "ТЗ".
Цена договорная!
Заявки фрилансеров
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