Нужно написать скрипт/программу/микросервис, которая будет получать входные данные (site-key и site-url). На выходе отдаётся recaptcha-token (Который можно будет подставлять в API запросы)

Скрипт должен разгадывать капчу по audio, с помощью AI (Yandex SpeechKit предоставлю). Для любого сайта.

Взаимодействие со скриптом должно быть реализовано через API (никаких графических интерфейсов не требуется)



Это выполнимо и уже реализовано в массе сервисов по решению reCaptcha (2captcha и тд). Но я хочу свой личный скрипт, без сторонних сервисов по решению капчи

Есть ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1s0lTEHNiWgJQxP0GO0qK2FCT2CUbQF5h0fRD2a30V20/edit?usp=sharing