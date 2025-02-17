Требуется специалист для реализации проекта в сфере казино. Первая часть включает доработку существующего скрипта с добавлением функций и языков, вторая часть — создание сайта по плану. Оплата составляет 75 USDT за первую часть и 150 USDT за вторую. Обсуждение деталей предусмотрено.
Написание скрипта на автоматическое решение reCaptcha v2
Нужно написать скрипт/программу/микросервис, которая будет получать входные данные (site-key и site-url). На выходе отдаётся recaptcha-token (Который можно будет подставлять в API запросы)
Скрипт должен разгадывать капчу по audio, с помощью AI (Yandex SpeechKit предоставлю). Для любого сайта.
Взаимодействие со скриптом должно быть реализовано через API (никаких графических интерфейсов не требуется)
Это выполнимо и уже реализовано в массе сервисов по решению reCaptcha (2captcha и тд). Но я хочу свой личный скрипт, без сторонних сервисов по решению капчи
Есть ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1s0lTEHNiWgJQxP0GO0qK2FCT2CUbQF5h0fRD2a30V20/edit?usp=sharing
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $225Прикладное ПО5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется настройка системы Xero для нового проекта. Включает синхронизацию с Stripe и импорт существующих транзакций. Опыт работы с Xero и Stripe является преимуществом.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработка контракта в сети TON с учетом токеномики и логики. Ищется специалист с опытом в системном программировании и вниманием к мелочам. Обсуждение условий и бюджета будет в личных сообщениях.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется разработка программы-парсера для сбора информации с Amazon. Парсер должен извлекать название, описание, автора, количество страниц, дату выпуска и уникальный код книги. Также необходимо предусмотреть возможность загрузки на файлообменники и поддержку технических изменений в будущем. Оплата в USDT.Закрыт4 месяца назад
Ищется разработчик, имеющий опыт работы с API Poloniex. Необходимо предоставить примеры для GET-запроса получения баланса и POST-запроса выставления отложенного ордера. Укажите свою сумму за уже готовые решения. Примеры должны включать URL, строку для хэширования и список параметров.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Требуется опытный специалист по смарт-контрактам и блокчейну для создания токена на TRC-20 или ERC-20. Необходимо, чтобы токен автоматически отображался в Trust-wallet. Исполнитель должен быть готов вносить изменения в код по запросу. Ищем профессионала с глубокими знаниями в этой области для долгосрочного сотрудничества.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется помощь в написании функции для отправки POST-запросов на Delphi с использованием JSON. Задача включает формирование входных параметров, правильное заполнение заголовков и установку 'Content-Type=application/json'. Необходимо решить вопрос с преобразованием параметров в JSON для успешной передачи данных на сервер. Обсуждение вопросов между заказчиком и разработчиком также включено в цену.Закрыт4 месяца назад
Требуется разработка Steam Trade Bot, который будет отправлять предложения обмена выбранными пользователем скинами после проверки оплаты. Бот должен работать с криптокошельком, отправляя деньги после подтверждения обмена. Необходимо учитывать взаимодействие с Steam аккаунтом пользователя и обработку нескольких скинов одновременно.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $15
Требуется доработка кода для проекта на QT 6.8.1 на C++. Необходимо исправить и оптимизировать существующий код, чтобы обеспечить работоспособность одной из функций. Опыт работы с QT и C++ обязателен.Закрыт3 месяца назад
- $1000
Требуется разработать программу, которая будет вести автономное общение на форумах, таких как XenForo. Программа должна отвечать на сообщения от имени аккаунтов с уникальной личностью и стилем общения. Обеспечьте активность и взаимодействие пользователей. Подробности обсуждаются в личных сообщениях.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт3 месяца назад