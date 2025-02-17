Написание скрипта на автоматическое решение reCaptcha v2

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Нужно написать скрипт/программу/микросервис, которая будет получать входные данные (site-key и site-url). На выходе отдаётся recaptcha-token (Который можно будет подставлять в API запросы)

Скрипт должен разгадывать капчу по audio, с помощью AI (Yandex SpeechKit предоставлю). Для любого сайта.

Взаимодействие со скриптом должно быть реализовано через API (никаких графических интерфейсов не требуется)


Это выполнимо и уже реализовано в массе сервисов по решению reCaptcha (2captcha и тд). Но я хочу свой личный скрипт, без сторонних сервисов по решению капчи

Есть ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1s0lTEHNiWgJQxP0GO0qK2FCT2CUbQF5h0fRD2a30V20/edit?usp=sharing

Написание скриптовРазработка API
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guest_1735992748312
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happy_devs
Владимир 
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happy_devs
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