Мы ищем опытного аудитора смарт-контрактов для проведения тщательного аудита наших существующих смарт-контрактов. Аудитор рассмотрит кодовую базу, выявит потенциальные уязвимости или риски и предоставит рекомендации по улучшению. Идеальный кандидат должен иметь глубокое понимание технологии блокчейн и ...
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- $3000BlockchainSolidityСмарт-контрактБазы данныхнет заявокЗакрытмесяц назад
Добрый день, есть смарт-контракт на solidity, нужно проверит на уязвимость. Контракт одним файлом .sol. Примерно 250 строк кода. С использованием keccak256.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
всем привет! работа и оплата сегодня ! Дело на пару минут ) нужен человек который напишет контракт для массовой рассылки ERC721 и ERC1155 токенов .а так же парс адресов с определенными параметрами , на которые будут ...JavascriptNFTSolidityЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо собрать Opensource в работающее приложение, ссылка на исходник и документацию: https://github.com/blockworks-foundation Работающий проект (пример функциональности): https://mango.markets/ru Также в планах развития проекта: - создание смарт-контрактов (токенизированные активы, курсовой оракул) - Solana с возможным последующим ...RESTSolidityСмарт-контрактПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
- знание как построенна простая страница сайта. - знание python, если знаете Java, NodeJs, TypeScript будет бонус. - знание как работает GET, POST. - умение делать запросы на сервера. - если еще знаете Solidity - сработаемся! Оплата будет за выполненную ...PythonTypeScriptJavaNode.jsSolidityБазы данных5 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Нужно проверить уже готовый код для смарт-контракта в сети ethereum. Если код нерабочий, необходимо сделать правки учитывая определенные критерии. Если код рабочий и подходит под критерии, нужно задеплоить в тестовой сети для проверки. ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт7 месяцев назад
Нужны консультации по Solidity от специалиста, который разбирается в смарт-контрактах, блокчейне и тп. В онлайн формате, голосом, с демонстрацией экрана (моей или вашей, не важно). Я не программист, пользователь. Учусь читать смарт-контракты. Код понимаю (+-), не идеально, ...BlockchainSolidityСмарт-контрактПрикладное ПОнет заявокЗакрыт8 месяцев назад
ТЗ вышлю разработчику! Смарт-контракт пишется под токен в сети BSC.Закрыт7 месяцев назад
- $3000
[b]нужен толковый кодер Solidity для выполнения задачи : создание бота для сэндвич и фронтран атак на DEX - биржах в сетях BSC , ETH есть готовые материалы и так же готовые решения проблем , о ...BlockchainSolidityПрикладное ПО9 заявокЗакрыт10 месяцев назад
- $3500
Создание скрипта или смарт контракта для проведения Sandwich атак в сети bsc Bep20 на DEX биржах: pancakeswap uniswap[url=https://freelancehunt.com/out?url=https%3A%2F%2FHTTPS%3A%2F%2Fapp.uniswap.org%2F%23%2Fswap] [/url] БОТ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА BSC В СВЯЗИ С ОСОБЕННОСТЯМИ СЕТИ, НА ETH СДЕЛАТЬ ТАКОГО УЖЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ. Вся работа ...BlockchainSolidityСмарт-контрактПрикладное ПО1 исполнительЗакрытгод назад
На фронтенді (використовуємо ethers.js) не працює відповідь від metamask, почало видавати помилку -32005 "limit exceeded",Смартконтракт знаходиться на мережі BSC, сама транзакція на стороні контракту відбувається, але відповіді на фронтенд не приходить, швидше за все пов'язано ...Веб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
- $1200
Требуется программист с хорошим знанием Solidity. Необходимо разделить имеющийся контракт, превышающий лимит в 23килобайта на несколько контрактов меньшего размера. Подробности в личке.SolidityПрикладное ПО5 заявокЗакрытгод назад
Необходим человек с опытом написания смарт-контрактов на SOLIDITY (Ethereum , BSC , Polygon и тд), а так же написания их аудит Сейчас имеются смарт-контракты, которые нужно доработать. Если опыт позволяет писать с нуля, сможет предоставить и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Добрый день. Есть игра, уже сверстанная. Требуется добавить логику смарт-контракта. Функционал: Игровыми токенами можно создать игру. К примеру: ваша ставка 100 токенов. Подтверждаем в метамаске транзакцию. Далее скидываем ссылку другу на игру, он подтверждает ставку в размере ...Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Добрый день. Мы разрабатываем платформу для покупки NFT. [b]Наш стек:[/b] - React (TypeScript) - NestJS (Node.js), RESTful API - MongoDB - Solidity - Git, AWS, Heroku Постановка задач в Trello, через главного разработчика. [b]Общее описание задач:[/b] - Аудит и корректировка работы с NFT и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
1. эмиссия 100 000 000 2. 0.5% в токенах от суммы транзакции сжигается, например отправляем на 0х0000dead адрес. Иметь возможность изменения этого процента у задеплоинного контракта. 3. 0.5% в токенах от суммы транзакции распределяется пропорционально среди холдеров. ...SolidityПрикладное ПО1 исполнительЗавершен2 года назад
- Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт2 года назад
Составить обучающий урок по Solidity, смарт-контрактам + контент к нему для образовательного курса - все в виде текста и консультаций(то есть с вашей стороны не требуется сильного скилла по подаче клиента - это мы берем ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $7000
Мы ищем Smart Contract Engineer в крупную и быстроразвивающуюся международную компанию сферы #blockchain. - Разрабатывать и развертывать децентрализованные приложения, смарт-контракты, протоколы, приложения для кредитования, торговые приложения и многое другое; - Обеспечение качества кода и надежности программного ...Закрыт2 года назад
Всем добрый день. Нужно: 1). Поднять сайт на шаблоне [url=https://themeforest.net/item/naftrend-nft-marketplace-figma-template/35291652]https://themeforest.net/item/naftrend-nft-marketplace-figma-template/35291652[/url] 2). Встроить на сайт OpenSea SDK (Blockhain, Solidity, JS) - [url=https://docs.opensea.io/]https://docs.opensea.io/[/url] 3). Добавить небольшую фичу с QR-кодом Полное ТЗ пришлю исполнителю. Бюджет до 250тр. Если все понятно, вам знаком Solidity/вы работали с OpenSea SDK/просто ...JavascriptFigmaNFTSolidityСайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт2 года назад