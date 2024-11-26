Solidity/Rust Engineer для разработки блокчейнов

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки179 просмотров

Я ищу Senior Engineer для разработки блокчейнов.

Занятость полная, формат удаленный.

Зарплата от 2,5к$ до 3-5к$ в зависимости от опыта.

Необходим опыт разработки блокчейнов не менее 1,5 лет.

Требуются навыки в языках программирования, разработка смарт-контрактов, интеграция криптовалютных кошельков и платежей, опыт с API и серверной интеграцией, глубокое понимание Solidity и EVM.

RustSolidityБлокчейнРазработка смарт-контрактов
5 месяцев назад
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