Требуется доработка существующего сайта с использованием технологий Vue.js и TypeScript для фронтенда, PHP для бэкенда, а также Next.js для админки. Основные задачи включают авторизацию, исправление багов и доработку задач. Опыт работы с указанными технологиями является обязательным.
Скрипт сбора данных с экспортом XML
Коллеги,
Требуется реализовать скрипт на PHP для учета статистики в MySQL.
Интерфейс скрипта предсталяет из себя страницы с созданием события в котором будет вестись статистика (Поля: Фамилия, Имя, Отчество если есть, Страна, ID, площадка, ссылка для XML потока) и кнопкой редактирования события.
И страница ведения самого события. На этой странице выводится 14 кнопок для ведения статистики с различными параметрами. Должны быть кнопка начать событи и закончить событие. Внутри самого события можно создавать отдельные периоды ведения статистики нажимая плюс и минус. Все нажатия должны записывать в базу данных в виде логов и их результат выводится в XML с названием этих параметров. Должна быть возможность менять названия параметров кнопок в событиях при этом сохраняю логику.
ТЗ с интерфейсом пришлю выбранному кандидату.
Сроки до завтра обеда.
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