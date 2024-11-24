Коллеги,

Требуется реализовать скрипт на PHP для учета статистики в MySQL.

Интерфейс скрипта предсталяет из себя страницы с созданием события в котором будет вестись статистика (Поля: Фамилия, Имя, Отчество если есть, Страна, ID, площадка, ссылка для XML потока) и кнопкой редактирования события.

И страница ведения самого события. На этой странице выводится 14 кнопок для ведения статистики с различными параметрами. Должны быть кнопка начать событи и закончить событие. Внутри самого события можно создавать отдельные периоды ведения статистики нажимая плюс и минус. Все нажатия должны записывать в базу данных в виде логов и их результат выводится в XML с названием этих параметров. Должна быть возможность менять названия параметров кнопок в событиях при этом сохраняю логику.

ТЗ с интерфейсом пришлю выбранному кандидату.

Сроки до завтра обеда.