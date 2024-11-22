Bitcart настроить и запустить

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Закрыт2 заявки249 просмотров

На сервере стоит система платежей Bitcart но она перестала работать.

Выдает ошибку TRX node not running

Ищу человека, который сможет разобраться и починить (возможно переустановить Bitcart)

Интеграция платежных системУстранение ошибок
5 месяцев назад
unviz
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