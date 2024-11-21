Разработка сайта под ключ на CMS Bitrix или Wordpress

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Закрыт14 заявок52 просмотра

Наш текущий сайт: https://m-l-t.ru/

Сделали редизайн, макет готовый в Figma. Нужна вёрстка и натяжка на движок Bitrix или Wordpress.

ТЗ имеется.

1С-БитриксFigmaWordPressВерстка сайтовИнтеграция верстки
5 месяцев назад
Edmin777
Никита 
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