Необхідно доопрацювати сайт на WordPress з WooCommerce, внести 6 правок: створення замовлень адміністратором, налаштування критичних Email сповіщень, реалізація функцій чайових та регулярних замовлень. Повне технічне завдання доступне за посиланням.
Разработка сайта под ключ на CMS Bitrix или Wordpress
Наш текущий сайт: https://m-l-t.ru/
Сделали редизайн, макет готовый в Figma. Нужна вёрстка и натяжка на движок Bitrix или Wordpress.
ТЗ имеется.
Заявки фрилансеров
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