Подготовка модуля для Битрикс24

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка131 просмотр

Необходимо подготовить модуль для взаимодействия с Битрикс24 через API. Необходимые знания: PHP, API Битрпикс24. Во вложении ТЗ. По запросу пришлю ТЗ

PHPБитрикс24Разработка модулей
5 месяцев назад
guest_1732120459839
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

PennyWays
Виталий 
23 года
4 года в сервисе
Был
25 дней назад
5 месяцев назад
$30
1 день
Escrow
Все прошло отлично! Продолжили сотрудничество

Заявки фрилансеров

PennyWays
Виталий 
23 года
4 года в сервисе
Был
25 дней назад
5 месяцев назад