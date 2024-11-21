Требуется внести изменения в меню категории товаров на платформе Битрикс. Необходимо поправить последовательность, добавить пункты 3 уровня, улучшить отображение на мобильной версии и убрать лишние элементы. Задача включает в себя доработку элементов интерфейса для корректной работы на ПК и мобильных устройствах.
Доопрацювання сайту Wordpress + Woocommerce (6 правок в ТЗ)
Необхідно доопрацювати наступні функції сайту:
1) Створення замовлень адміністратором (в адмінці)
2) Налаштувати критичні Email сповіщення
3) Списання чайових (в момент формування замовлення)
4) Вивести інформацію про картку клієнта в замовлення
5) Функція чайових (після закриття замовлення)
6) Регулярні замовлення (замовлення за підпискою)
Повне ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1aFYAbakiCbwPBdgWSaRkvKlPpSon1FvoHvDVPSx9ci0/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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