Доопрацювання сайту Wordpress + Woocommerce (6 правок в ТЗ)

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок239 просмотров

Необхідно доопрацювати наступні функції сайту:

1) Створення замовлень адміністратором (в адмінці)

2) Налаштувати критичні Email сповіщення

3) Списання чайових (в момент формування замовлення)

4) Вивести інформацію про картку клієнта в замовлення

5) Функція чайових (після закриття замовлення)

6) Регулярні замовлення (замовлення за підпискою)

Повне ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1aFYAbakiCbwPBdgWSaRkvKlPpSon1FvoHvDVPSx9ci0/edit?usp=sharing

WooCommerceWordPressДоработка сайтов
5 месяцев назад
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