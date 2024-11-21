Копирование чужого сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок18 просмотров

Часть первая.

Надо скопировать сайт 1 полностью и перенести его на наш хостинг, где есть сайт 2 на котором установлена таже тема, что у сайта 1. Сайт 1 на вордпресс.

WordPress
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