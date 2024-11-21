Задача включает разработку модуля, который будет переносить товары с полными характеристиками из «Мой склад» в Shopify, синхронизировать остатки, статусы и оплаты, а также передавать заказы с Shopify в «Мой склад». Требуется опыт работы с API обеих систем и знание языков программирования, таких как Python или Node.js.