Требуется разработка парсера для извлечения данных с указанного сайта. Необходимо обойти защитные механизмы сайта. Парсер должен быть реализован на Python. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом всех нюансов защиты.
Копирование чужого сайта
Часть первая.
Надо скопировать сайт 1 полностью и перенести его на наш хостинг, где есть сайт 2 на котором установлена таже тема, что у сайта 1. Сайт 1 на вордпресс.
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