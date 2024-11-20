Правки по сайту CMS Битрикс

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Закрыт2 заявки149 просмотров

Приветствую

Нужно внести некоторые доработки в интернет-магазин на Битриксе.

ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1MLYKGCDvWx348xwvPV1F8QVzIaa1N0z1M7mMYxEsmqM/edit?usp=sharing

Далее возможно дальнейшие сотрудничество.

Нужен человек которые имеет хороший опыт работы с Битриксом.

Прошу написать стоимость работ по ТЗ, и контакты (телеграм)

1С-БитриксДоработка сайтов
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Genus
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