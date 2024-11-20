Необходимо создать прокси для сайта (siteA) через ваш домен (siteB). Реализовать проксирование главной страницы с формой авторизации и админ-панели, сохранив функционал оригинального сайта. Важно, чтобы все ссылки и внутренние POST-запросы работали без изменений, менялся только домен. Пример реализации будет предоставлен после обсуждения.
Правки по сайту CMS Битрикс
Приветствую
Нужно внести некоторые доработки в интернет-магазин на Битриксе.
ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1MLYKGCDvWx348xwvPV1F8QVzIaa1N0z1M7mMYxEsmqM/edit?usp=sharing
Далее возможно дальнейшие сотрудничество.
Нужен человек которые имеет хороший опыт работы с Битриксом.
Прошу написать стоимость работ по ТЗ, и контакты (телеграм)
Заявки фрилансеров
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