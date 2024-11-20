Требуется опытный Python разработчик для переписывания программного обеспечения. Все детали проекта будут предоставлены по запросу. Ищем специалиста с хорошими навыками в веб-программировании.
Нужна разработка сайта
Мне нужен человек, который может сделать мне сайт по типу смс приема виртуальных номеров для регистрации соцсети телеграмм! Опишу вкратце, мне нужно, чтобы сделали мне сайт, на который будут идти номера с другого сайта, перенаправление то есть, мой сайт должен быть на айпи смс активейта
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