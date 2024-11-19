Пошук розробника фулл стак

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок171 просмотр

Команда шукає розробника фулл стак для віддаленої роботи.

Вимоги: вміння працювати з сервером, підняття лендів, вміння верстати фронт та бек.

Обов'язки: створення лендів з нуля або копіювання та доопрацювання існуючих, підняття серверів, сайтів на них, робота з доменами.

В ідеалі, досвід роботи з клоакою та базові знання сео.

ЗП 2000$+.

SEOДоработка сайтовСоздание лендинговСоздание сайтов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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