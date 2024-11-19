Необхідно завантажити товари у категорію Чорна Пятниця, привласнивши знижки для кожного бренду. Для Helikon, Pentagon, Salomon та Carinthia знижка -15%, для VikTailor, Mil-tec та MFH -20%. Категорія вже існує, потрібно тільки додати товари та відповідні знижки.
Написать функцию
мне надо выкладывать премиум смайлики черзе библиотеку pytelegrambotapi.
Мне не надо писать код проекта, только функцию, что бы пост был с премиум смайликами, дальше я сам
Заявки фрилансеров
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