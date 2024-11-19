Написать функцию

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Закрыт2 заявки158 просмотров

мне надо выкладывать премиум смайлики черзе библиотеку pytelegrambotapi.
Мне не надо писать код проекта, только функцию, что бы пост был с премиум смайликами, дальше я сам

PythonTelegramНаписание скриптов
5 месяцев назад
pastix
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