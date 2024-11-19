Написать софт который будет слушать определенный контракт на Solana блокчейне в прямом эфире. Отбирать транзакции с нужными инструкциями, фильтровать. Добавлять данные о токене. При парсинге и фильтрации допустимая задержка 1-2с. Софт уже есть в публичном доступе с визуализацией в тг, по сути нужно сделать тоже самое.

Прикладываю скрин публичного бота. Остальное готов обсудить в лс.



Хотелось бы увидеть исполнителя который работал с Solana и знает как добиться скорости и минимальных задержек.