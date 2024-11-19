Solana парсер / бот

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка99 просмотров

Написать софт который будет слушать определенный контракт на Solana блокчейне в прямом эфире. Отбирать транзакции с нужными инструкциями, фильтровать. Добавлять данные о токене. При парсинге и фильтрации допустимая задержка 1-2с. Софт уже есть в публичном доступе с визуализацией в тг, по сути нужно сделать тоже самое.
Прикладываю скрин публичного бота. Остальное готов обсудить в лс.

Хотелось бы увидеть исполнителя который работал с Solana и знает как добиться скорости и минимальных задержек.

БлокчейнСоздание ботовСоздание парсеров
5 месяцев назад
guest_1732002488199
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
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Никита
 
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год в сервисе
Был
2 часа назад
1 отзыв(-1)
5 месяцев назад