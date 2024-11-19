Исправить ошибку в javascript

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Завершен6 заявок96 просмотров

на сайте https://tehstrana.b-devs.xyz/ имеется проблема с javascript.

при скролле вниз появляется кнопка слева "вернутся наверх", при клике она не срабатывает

вот код её обработчика. Сам alert() работает, видимо какой-то конфликт скриптов на сайте. Нужно помочь разобраться.

Пишите сразу свой телеграм для связи.

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () 
{
    document.getElementById("backToTop").addEventListener("click", function () 
	{
		// alert('test');
		
		window.scrollTo(0, 0);
		document.getElementById("block_toppest").scrollIntoView({
			behavior: "smooth",
			block: "start"
		});
		
    });
	
});
JavaScriptУстранение ошибок
5 месяцев назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
16 минут назад

Выбранный исполнитель

code_deness
Денис 
31 год
3 года в сервисе
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5 месяцев назад
$10
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Профессионал своего дела. И хоть Денис и мой конкурент в этом сервисе - смело его рекомендую.
Прекрасный заказчик, професионал и просто человек) Всем рекомендую к сотрудничеству!)

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