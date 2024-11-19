на сайте https://tehstrana.b-devs.xyz/ имеется проблема с javascript.



при скролле вниз появляется кнопка слева "вернутся наверх", при клике она не срабатывает



вот код её обработчика. Сам alert() работает, видимо какой-то конфликт скриптов на сайте. Нужно помочь разобраться.

Пишите сразу свой телеграм для связи.



document.addEventListener("DOMContentLoaded", function ()

{

document.getElementById("backToTop").addEventListener("click", function ()

{

// alert('test');

window.scrollTo(0, 0);

document.getElementById("block_toppest").scrollIntoView({

behavior: "smooth",

block: "start"

});

});