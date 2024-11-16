Логистический сервис для Amazon-продавцов

Нужно создать веб-сервис и мобильное приложение для логистики Amazon-продавцов.



Что нужно:

Удобная авторизация, в том числе через Amazon Seller Central.

Управление заказами: видеть все заказы, фильтровать их, получать уведомления о новых.

Учет остатков на складе и напоминания, если что-то заканчивается, плюс интеграция с FBA.

Расчет стоимости доставки, создание и печать этикеток, отслеживание отправлений.

Простая и понятная аналитика: продажи, доставка, возвраты.

Возможность интеграции с другими системами (например, CRM или ERP).

Пользователь должен иметь возможность настроить всё под себя, от уведомлений до выбора операторов доставки.

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