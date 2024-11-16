Необходимо доработать сайт на Django или другой платформе. Имеется готовый дизайн и верстка. Основная задача — реализовать типовой интернет-магазин и клуб с абонементами. Бюджет — 350$, работа по договору, аванс не предусмотрен.
Логистический сервис для Amazon-продавцов
Нужно создать веб-сервис и мобильное приложение для логистики Amazon-продавцов.
Что нужно:
Удобная авторизация, в том числе через Amazon Seller Central.
Управление заказами: видеть все заказы, фильтровать их, получать уведомления о новых.
Учет остатков на складе и напоминания, если что-то заканчивается, плюс интеграция с FBA.
Расчет стоимости доставки, создание и печать этикеток, отслеживание отправлений.
Простая и понятная аналитика: продажи, доставка, возвраты.
Возможность интеграции с другими системами (например, CRM или ERP).
Пользователь должен иметь возможность настроить всё под себя, от уведомлений до выбора операторов доставки.
Укажите, пожалуйста, ваш Telegram для связи.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $350Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Ищется фулл стек разработчик на WordPress для реализации дизайна корпоративного сайта с каталогом. Требуется парсинг товаров с другого сайта. Дизайн в Figma будет готов в ближайшие дни, мобильная версия ожидается на этой неделе. Ожидаются предложения по цене.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Требуется разработка Telegram BOT, который будет обеспечивать автоматические ответы для YELP. Необходимо уточнить цену и сроки выполнения проекта. Ожидается качественное выполнение и соответствие техническим требованиям.Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо подключить рабочие логи к самописному веб-модулю. Задача включает полное выполнение подключения без регистрации аккаунтов на сайте логов. Укажите цену и время выполнения работы.Закрыт5 месяцев назад
Требуется доработка сайта на DLE. Описание задач представлено в текстовом документе. Обсуждение технического задания будет согласовано с разработчиком. Интересуют предложения по ценам и срокам выполнения работ. Возможны более простые и рациональные решения задач.Закрыт5 месяцев назад
- $700
Требуется разработка простого смарт-контракта для блокчейна TON. Идеальный кандидат должен иметь опыт в веб-программировании и знание блокчейн-технологий. Обязательно предоставление документации по контракту.Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется помощь в скрейпинге вебсокетов сайта dexscreener. Имеется код, который получает сложно закодированные данные. Необходимо расшифровать их, так как простая декодировка двоичного кода не дает понятного ответа. Ожидается использование кодировки UTF-8, однако в ответах встречаются символы, декодируемые только через latin1.Закрыт5 месяцев назад
- $60
Ищется опытный программист на JavaScript для решения проблемы в игре Домино. Необходимо исправить код, чтобы 6-ой блок был повернут после 3-4 камня, так как размеры камней уменьшаются слишком сильно. Код и скриншоты уже предоставлены.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Требуется доработка сайта на платформе 1С Битрикс. Задача включает внесение изменений согласно техническому заданию. Необходимо учитывать все аспекты веб-программирования для успешной реализации проекта.Закрыт5 месяцев назад
- $5
Необходимо исправить два замечания в учебном проекте по бронированию онлайн билетов на Laravel. Первое — сделать первые вкладки активными при открытии админки. Второе — реализовать логику кнопок 'сохранить' без полной перезагрузки страниц. Проект доступен на GitHub.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 месяцев назад