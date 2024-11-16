Логистический сервис для Amazon-продавцов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки14 просмотров

Нужно создать веб-сервис и мобильное приложение для логистики Amazon-продавцов.

Что нужно:

  • Удобная авторизация, в том числе через Amazon Seller Central.

  • Управление заказами: видеть все заказы, фильтровать их, получать уведомления о новых.

  • Учет остатков на складе и напоминания, если что-то заканчивается, плюс интеграция с FBA.

  • Расчет стоимости доставки, создание и печать этикеток, отслеживание отправлений.

  • Простая и понятная аналитика: продажи, доставка, возвраты.

  • Возможность интеграции с другими системами (например, CRM или ERP).

Пользователь должен иметь возможность настроить всё под себя, от уведомлений до выбора операторов доставки.
Укажите, пожалуйста, ваш Telegram для связи.

Интеграция APIРазработка мобильных приложенийСоздание веб-приложений
6 месяцев назад
guest_1731931805789
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