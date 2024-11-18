Разработать инструмент генерации текстового контента

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок192 просмотра

Необходимо разработать инструмент генерации текстового контента (GPT и спинизация) и передачи сгенерированного контента на сайт при помощи API

https://docs.google.com/document/d/1HQHRJbGnGGzPKyEkAU_ye649cYwImpBvgT4WR_JAvvw/edit?tab=t.0

Разработка API
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