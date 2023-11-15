Медпред CRM

HTML-версткаЗавершен1 заявка7 просмотров
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Здравствуйте, это Роман, от Михаила, по поводу верстки CRM системы

Наша компания занимается разработкой и внедрением CRM для фармацевтических компаний с 2015 года.

Мы ищем PHP разработчика для участия в создании новых и доработке имеющихся возможностей нашей CRM.

Условия работы:

  • Полная занятость

  • Работа удаленно

  • Оформление согласно ТК РФ

Требования:

  • Знание ООП, понимание архитектурных принципов построения веб-приложений.

  • Навыки разработки с использованием PHP фреймворка: Laravel, Symfony или подобных.

  • Знание SQL и навыки работы с БД MySQL

Задачи и обязанности:

  • Разработка и поддержка API для CRM (web-приложение)

  • Технологический стек backend: PHP, Lumen (Laravel), MySQL

Дополнительно:

Дополнительным плюсом будет навык работы с JavaScript и каким либо JS фреймворком (Ember, Angular, React, Vue).

2 месяца назад
kottofey
Роман 
36 летРоссия
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
skiff_26
Артем 
21 годПольша
год в сервисе
Был
месяц назад
месяц назад
$205
30 дней
UAH
Всё отлично, ответственный человек, не пропадает со связи!
Все хорошо, отличная коммуникация, продолжаем работу.
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