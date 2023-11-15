Медпред CRM

Здравствуйте, это Роман, от Михаила, по поводу верстки CRM системы

Наша компания занимается разработкой и внедрением CRM для фармацевтических компаний с 2015 года.

Мы ищем PHP разработчика для участия в создании новых и доработке имеющихся возможностей нашей CRM.

Условия работы:

Полная занятость

Работа удаленно

Оформление согласно ТК РФ

Требования:

Знание ООП, понимание архитектурных принципов построения веб-приложений.

Навыки разработки с использованием PHP фреймворка: Laravel, Symfony или подобных.

Знание SQL и навыки работы с БД MySQL

Задачи и обязанности:

Разработка и поддержка API для CRM (web-приложение)

Технологический стек backend: PHP, Lumen (Laravel), MySQL

Дополнительно:

Дополнительным плюсом будет навык работы с JavaScript и каким либо JS фреймворком (Ember, Angular, React, Vue).