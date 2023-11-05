Доработка формы

Отправляю экспорт из figma для оценки – туда также запаковано ТЗ текстом, десктопный и мобильный макеты и UI киты. Обратите внимание – макетов два! Мобильный – под размеры экрана менее 576px, расположение элементов на нем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать форму на сайте
Детали в тз https://docs.google.com/document/d/1XpeHk6ld93yjQJNcjpekLfKFuyMsfYdubyq6MnxgZa0/edit
Оплата по факту или БС
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