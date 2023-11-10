Вёрстка сайтов - SCSS/CSS3, HTML5, JavaScript/Typescript, jQuery

Я junior frontend разработчик с годом практического опыта и страстью к созданию веб-интерфейсов.

Vue.js и React - для меня отнюдь не пустой звук, но верстка - это любовь💕

Я недавно начала пробовать свои силы во фрилансе. И пусть опыт невелик, я компенсирую это ответственным отношением к работе.💪

Гарантирую со своей стороны:

соблюдение сроков

постоянную связь с клиентом

качественную верстку на БЭМ

100% соответствиe макету благодаря Pixel Perfect

А если что-то пойдет не так?🤨

не пропадаю даже после завершения проекта

в течение недели после выполнения заказа бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Примеры моего кода в репозитрии GitHub:

https://github.com/snorrien