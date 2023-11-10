Вёрстка сайтов - SCSS/CSS3, HTML5, JavaScript/Typescript, jQuery
Я junior frontend разработчик с годом практического опыта и страстью к созданию веб-интерфейсов.
Vue.js и React - для меня отнюдь не пустой звук, но верстка - это любовь💕
Я недавно начала пробовать свои силы во фрилансе. И пусть опыт невелик, я компенсирую это ответственным отношением к работе.💪
Гарантирую со своей стороны:
соблюдение сроков
постоянную связь с клиентом
качественную верстку на БЭМ
100% соответствиe макету благодаря Pixel Perfect
А если что-то пойдет не так?🤨
не пропадаю даже после завершения проекта
в течение недели после выполнения заказа бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Примеры моего кода в репозитрии GitHub:
https://github.com/snorrien