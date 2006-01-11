Сделаю вашу задачу так, как сделал бы для себя самого

Доброго времени! Frontend-разработчик с реальным опытом на связи!

Меня зовут Максим Белевич. С 12 лет изучаю и практикуюсь в программировании. С 12 лет - писал плагины для Minecraft на Java, занимался администрированием. С 13 лет - разрабатывал свои игры на Unity и публиковал их в сеть. С 15 лет - начал путь Frontend и частично Backend разработчика, начал выполнять заказы на фриланс бирже WorkZilla. Помимо программирования, практикуюсь рисовать и писать свою музыку.

Опыт работы:

Работаю в сфере веб-разработки уже более 1.5 года. За это время разрабатывал как Frontend, так и Backend. Примеры работ можно увидеть в моём портфолио.

Больше всего горжусь коммерческими VK-играми для компании WebSovet. Лично разработал как Frontend, так и Backend, и также админ-панели для игр. Ссылки: https://vk.com/love_love_romantic, https://vk.com/app51687806



Мои навыки/услуги, которые могу предоставить:

- вёрстка сайтов по макетам (или правки в вёрстку)

- программирование сайта (JavaScript)

- разработка виджетов для amoCRM

- создание/доработка сайтов в конструкторе Tilda

- разработка квизов

- отправка заявок с сайта в amoCRM, Bitrix24, Telegram, на почту

- разработка SPA-приложений на Vue3

- ревью сайта, тестирование работы и исправление ошибок



Почему я хороший исполнитель?

1. Надёжность. Делаю проекты так, как сделал бы для себя. Поэтому перед сдачей работы проект будет тщательно протестирован, оптимизирован, а нюансы и уточнения заранее обговорены.

2. Скорость. Работаю оптимально и в заранее обговорённые сроки.

3. Внимание к деталям. Не берусь за работу, не уточнив все непонятные детали. Помогаю составить грамотное ТЗ.

4. Гибкость. Готов добавлять новые функции, которые даже не обговорены в ТЗ. Делаю всё для того, чтобы заказчик был доволен.

5. Гарантия работы и поддержка. Если в работе найдены ошибки в течение недели работы, то исправляю их абсолютно бесплатно в кратчайшие сроки. Готов и дальше поддерживать готовый проект, добавлять новые функции.



Использую технологии: HTML, CSS (SCSS), JavaScript, jQuery, PHP, Vue3, БЭМ, Git, Webpack



Связь со мной:

Telegram: @makss122

WhatsApp: +996550609308

VK: https://vk.com/devmakss122

Почта: [email protected]