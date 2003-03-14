MIRALYCH

Михаил MIRALYCH

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Выполню все заказы!

Фронтенд Верстальщик HTML/CSS/JS
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Моя цель - предоставить лучшее качество на рынке!

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Есть возможность работать по договору (безнал)

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Ответственность:

- готов приступить уже сейчас!

- не беру предоплату

- всегда на связи)

Род занятий:

- Вёрстка адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ.

В сфере IT - 5 лет, создаю телеграмм-дискорд ботов, верстаю сайты, делаю игры(unity3d) а также 3d-моделирую в Blender💻

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
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