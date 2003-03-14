Выполню все заказы!

Фронтенд Верстальщик HTML/CSS/JS

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.



Моя цель - предоставить лучшее качество на рынке!



Работая со мной вы экономите:



Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.



Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!



Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.



Есть возможность работать по договору (безнал)



Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!



Ответственность:



- готов приступить уже сейчас!



- не беру предоплату



- всегда на связи)



Род занятий:



- Вёрстка адаптивная. Только чистый и понятный код.



- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD



- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина



- CSS3\JS анимация сайтов.



Технологии:



- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ.



В сфере IT - 5 лет, создаю телеграмм-дискорд ботов, верстаю сайты, делаю игры(unity3d) а также 3d-моделирую в Blender💻