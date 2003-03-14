Фронтенд Верстальщик HTML/CSS/JS
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
Моя цель - предоставить лучшее качество на рынке!
Работая со мной вы экономите:
Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Есть возможность работать по договору (безнал)
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Ответственность:
- готов приступить уже сейчас!
- не беру предоплату
- всегда на связи)
Род занятий:
- Вёрстка адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ.
В сфере IT - 5 лет, создаю телеграмм-дискорд ботов, верстаю сайты, делаю игры(unity3d) а также 3d-моделирую в Blender💻
Портфолио
- Пример главной страницы Онлайн магазина с адаптивом20 просмотров