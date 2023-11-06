Четыре правки на сайте с Joomla 4

Здравствуйте! Необходимо сверстать на Vuetify мобильную страницу (компонент) веб-приложения на работающем Vue 3 проекте. На первом скриншоте, то как страница выглядит сейчас. На втором скриншоте то, как нужно ее доработать. Важен пиксель-перфект, адаптивность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт - https://bestobivka.siteform.su/
Работает на Joomla 4, построен с помощью SP Page Builder в связке с фреймворком Helix
Нужно немного поправить всего четыре момента - все, по сути, касаются внешнего вида, а не функционала (ничего сложного).
Подробнее:
Вывести на главную страницу (модулем, кодом, скриптом - как угодно) содержимое плагина-слайдера "Было/стало", расположенное на странице https://bestobivka.siteform.su/index.php/nashi-raboty. Не знаю почему, но плагин заточен только под вывод на странице материала.
Важно чтобы потом можно было легко редактировать содержимое (добавлять удалять слайды).
В мобильной версии добавить логотипу отступ снизу такой же как сверху (важно уточнить где именно и как этот добавляется - на будущее), чтобы шапка выглядела гармонично.
В мобильной версии почему-то пропало меню-бутерброд, которое должно быть справа от логотипа (тут лучше все-таки созвониться и показать - в настройках есть "включить/выключить" меню offcanvas и вариант "показать вместе с основным меню" - так вот почему-то вместе с основным оно не показывается, хотя на другом таком же сайте, с теми же настройками, менюшка на месте).
Отзывы в мобильной версии сделать листающийся галереей (чтобы можно было свайпать влево-вправо), а не просто перечислением друг под другом (аналогично - уточнить где именно и как это делается, на будущее понадобится также и на других сайтах).
Все правки должны вноситься с учетом адаптивности.
Важно не сломать что-то по пути, внося эти правки - сейчас сайт работает прекрасно и нареканий не вызывает.
Условия:
- предоплат и авансов нет - к сожалению, слишком часто встречаются недобросовестные исполнители (возможна безопасная сделка);
- важна возможность оперативно включиться в работу, сделать качественно, "на лету";
- строгое соблюдение оговоренных сроков.
От вас:
- обязательность;
- внимание к мелочам;
- отличное знание принципов работы Joomla, MySQL, css, js, html; понимание принципов Helix и Page Builder
От меня:
- чёткая постановка задач;
- своевременная и беспроблемная оплата;
- возможность работать на постоянной основе.
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