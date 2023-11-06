Четыре правки на сайте с Joomla 4

Есть сайт - https://bestobivka.siteform.su/

Работает на Joomla 4, построен с помощью SP Page Builder в связке с фреймворком Helix

Нужно немного поправить всего четыре момента - все, по сути, касаются внешнего вида, а не функционала (ничего сложного).

Подробнее:

Вывести на главную страницу (модулем, кодом, скриптом - как угодно) содержимое плагина-слайдера "Было/стало", расположенное на странице https://bestobivka.siteform.su/index.php/nashi-raboty. Не знаю почему, но плагин заточен только под вывод на странице материала.

Важно чтобы потом можно было легко редактировать содержимое (добавлять удалять слайды).

В мобильной версии добавить логотипу отступ снизу такой же как сверху (важно уточнить где именно и как этот добавляется - на будущее), чтобы шапка выглядела гармонично.

В мобильной версии почему-то пропало меню-бутерброд, которое должно быть справа от логотипа (тут лучше все-таки созвониться и показать - в настройках есть "включить/выключить" меню offcanvas и вариант "показать вместе с основным меню" - так вот почему-то вместе с основным оно не показывается, хотя на другом таком же сайте, с теми же настройками, менюшка на месте).

Отзывы в мобильной версии сделать листающийся галереей (чтобы можно было свайпать влево-вправо), а не просто перечислением друг под другом (аналогично - уточнить где именно и как это делается, на будущее понадобится также и на других сайтах).

Все правки должны вноситься с учетом адаптивности.

Важно не сломать что-то по пути, внося эти правки - сейчас сайт работает прекрасно и нареканий не вызывает.



Условия:

- предоплат и авансов нет - к сожалению, слишком часто встречаются недобросовестные исполнители (возможна безопасная сделка);

- важна возможность оперативно включиться в работу, сделать качественно, "на лету";

- строгое соблюдение оговоренных сроков.

От вас:

- обязательность;

- внимание к мелочам;

- отличное знание принципов работы Joomla, MySQL, css, js, html; понимание принципов Helix и Page Builder

От меня:

- чёткая постановка задач;

- своевременная и беспроблемная оплата;

- возможность работать на постоянной основе.