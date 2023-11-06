FullStack Web-разработчик (создаю профессиональные сайты и web-приложения "под ключ")

Я 4 года работаю frontend-разработчиком. Мой технологический стэк - React, NextJS, Redux и много других разных фреймворков и библиотек.

Я работал над серьезными вэб-проектами как в одиночку, так и в малых и больших командах разработки.

Буду рад поработать с Вами на интересном интернет-проекте.

Мой опыт работы описан здесь: https://nextjs-cv-lovat.vercel.app/ru



Если Вы ищете разработчика коммерческого сайта (вэб-приложения) "с нуля" с интеграцией с внешними ресурсами или приложениями, то обращайтесь ко мне за разработкой или за консультацией. Я смогу помочь Вам найти лучший вариант реализации Ваших идей и воплотить их в жизнь.