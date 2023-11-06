FullStack Web-разработчик (создаю профессиональные сайты и web-приложения "под ключ")
Я 4 года работаю frontend-разработчиком. Мой технологический стэк - React, NextJS, Redux и много других разных фреймворков и библиотек.
Я работал над серьезными вэб-проектами как в одиночку, так и в малых и больших командах разработки.
Буду рад поработать с Вами на интересном интернет-проекте.
Мой опыт работы описан здесь: https://nextjs-cv-lovat.vercel.app/ru
Если Вы ищете разработчика коммерческого сайта (вэб-приложения) "с нуля" с интеграцией с внешними ресурсами или приложениями, то обращайтесь ко мне за разработкой или за консультацией. Я смогу помочь Вам найти лучший вариант реализации Ваших идей и воплотить их в жизнь.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#761
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
CSSHTMLJavaScriptJoomlaДоработка сайтов
Очень хороший и отзывчивый человек - Профессионал своего дела (именно так - с большой буквы). Максимально рекомендую к сотрудничеству! Оперативно включился в задачу, всегда был на связи, даже в выходной день. Дал развернутые комментарии по дальнейшему обслуживанию сайта.
Ответный отзыв
Максимально приятно и продуктивно работать с такими клиентами, как Дмитрий. Задача была поставлена конкретно уже в описании. Быстро созвонились, Дмитрий показал все проблемы визуально и ответил на все уточняющие вопросы. В процессе выполнения работы всегда был на связи. Ставлю высший балл и рекомендую Дмитрия как заказчика любому профессионалу.
Веб-программирование
нет отзывов
$20/час
от $18от 7 дней
#2724