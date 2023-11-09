Нужно доверстать сайт по макету с использованием flexbox

HTML-версткаЗавершен9 заявок51 просмотр
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Макет: https://www.figma.com/file/8oDGBdw8OIB8MqYOExjMw0/Lokalise
Шрифты только через transfonter.

2 месяца назад
Kievopg
23 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Oleg_thesame
Олег 
24 годаКазахстан
7 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
$25
1 день
RUB
Все отлично сделано!
Все отлично. Рекомендую к работе!
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