Нужно доверстать сайт по макету с использованием flexbox

Необходимо сверстать сайт для организации-разработчика программного обеспечения. Сайт содержит следующие страницы: Главная - главная страница сайта, на которой размещен слайдер, меню и кнопка для вызова формы обратной связи Проекты - на странице ...
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