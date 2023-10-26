Верстка лендинга

Нужно сверстать простенький опросник
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
То что нужно сделать
Сайт быстро загружается (сервис PageSpeed Insight)
Сайт адаптирован под все популярные устройства (сервис Adaptivator)
Сайт адаптирован под все популярные браузеры (сервис Browsershots)
По телефону можно позвонить, на почту написать
Все кнопки работают и передают заявки на почту, мессенджеры или CRM
При нажатии на логотип страница обновляется и переходит на первый экран
Все элементы первого экрана видны при открытии сайта
Есть политика конфиденциальность и ее можно прочитать
Под каждой кнопкой написан текст о согласии обработки данных
Текст везде хорошо читается и не сливается с фоном
К сайту подключены системы аналитики (Яндекс.Метрика, Google Analytics)
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