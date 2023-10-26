Верстка лендинга

То что нужно сделать

Сайт быстро загружается (сервис PageSpeed Insight)

Сайт адаптирован под все популярные устройства (сервис Adaptivator)

Сайт адаптирован под все популярные браузеры (сервис Browsershots)

По телефону можно позвонить, на почту написать

Все кнопки работают и передают заявки на почту, мессенджеры или CRM

При нажатии на логотип страница обновляется и переходит на первый экран

Все элементы первого экрана видны при открытии сайта

Есть политика конфиденциальность и ее можно прочитать

Под каждой кнопкой написан текст о согласии обработки данных

Текст везде хорошо читается и не сливается с фоном