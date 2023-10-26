Верстка лендинга

$30
HTML-версткаЗакрыт23 заявки303 просмотра
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  • То что нужно сделать

  • Сайт быстро загружается (сервис PageSpeed Insight)

  • Сайт адаптирован под все популярные устройства (сервис Adaptivator)

  • Сайт адаптирован под все популярные браузеры (сервис Browsershots)

  • По телефону можно позвонить, на почту написать

  • Все кнопки работают и передают заявки на почту, мессенджеры или CRM

  • При нажатии на логотип страница обновляется и переходит на первый экран

  • Все элементы первого экрана видны при открытии сайта

  • Есть политика конфиденциальность и ее можно прочитать

  • Под каждой кнопкой написан текст о согласии обработки данных

  • Текст везде хорошо читается и не сливается с фоном

  • К сайту подключены системы аналитики (Яндекс.Метрика, Google Analytics)

2 месяца назад
Askarov123
35 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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