Frontend Developer

Мене звуть Олена Котова, і я front-end розробник з досвідом у галузі веб-розробки. Я працюю з HTML, CSS, JavaScript, а також розумію різноманітні бібліотеки та додаткові технологіі (препроцесори, постпроцесори).



У своїй практиці я успішно реалізувала безліч адаптивних та крос-браузерних проектів, використовуючи сучасні методики розробки та найкращі практики. Маю глибоке розуміння принципів верстки, включаючи БЕМ та семантичну верстку, що дозволяє створювати ефективний та легкочитаємий код.

Крім того, володію інструментами управління проектами, такими як NPM та GULP, що дозволяє оптимізувати розробку та забезпечувати ефективну співпрацю в команді. Маю досвід роботи з графічними редакторами, такими як Photoshop та Figma.

Давайте створимо щось вражаюче разом!



Технічні навички