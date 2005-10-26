👋Привет! Я Мехман - Frontend-разработчик из Астаны.
👉Работая со мной, вы получаете:
- 🕛 Быстрый ответ (быстрая коммуникация, я отвечаю с задержкой максимум 45 минут. В чате для меня важна скорость выполнения работы)
- 🎯 Попадания в сроки (Я детально оцениваю работу. Задаю много уточняющих вопрсов, чтобы максимально понять идеальный образ результата, понять как с вашей точки зрения выглядит выполненная работа и поэтому я всегда попадаю в сроки)
- 😎 Качество (Я делаю вашу работу максимально качественно, но чтобы вы были в восторге от проекта, вам придётся вести диалог со мной в течении проекта, быть на связи. На этом строится качество выполненной работы)
- ✅ Соблюдение всех требований (Я соблюдаю ваши требования польностью от начала до конца, но также я могу вам порекомендовать свои варианты требований - если это будет нужно)
🆘Чем я могу помочь:
- Верстка
- Разработка сайтов / Правки
- Упаковка проект в сборки такие как Gulp, Parcel
- Написание скриптов для web-приложений
- Опубликовать сайт на хостинг, настройка почты
📞Связь:
- Телеграмм: https://t.me/mehmanjafari
- Инстаграм: webne_xt
- Номер телефона: 7-771-574 9526 (Можно написать на Ватсап)
- Почта: [email protected]
✅Ответственность:
- Готов приступить уже
- Всегда довожу дело до конца
- Не нарушаю сроков
- Даю консультации по макету
✅Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
✅А также! Все правки бесплатные!
Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить-все сделаю.
📞Связь:
- Телеграмм: https://t.me/mehmanjafari
- Инстаграм: webne_xt
- Номер телефона: 7-771-574 9526 (Можно написать на Ватсап)
- Почта: [email protected]
Всем желаю добра
Пишите, буду рад сотрудничеству🌞🌞🌞
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