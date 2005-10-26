Mehman_Biznets

Мехман Mehman_Biznets

 
19 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Качественная и Удобная вёрстка с использованием БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, чистым JavaScript: гарантированное качество и соблюдение сроков

👋Привет! Я Мехман - Frontend-разработчик из Астаны.



‍👉Работая со мной, вы получаете:
- 🕛 Быстрый ответ (быстрая коммуникация, я отвечаю с задержкой максимум 45 минут. В чате для меня важна скорость выполнения работы)
- 🎯 Попадания в сроки (Я детально оцениваю работу. Задаю много уточняющих вопрсов, чтобы максимально понять идеальный образ результата, понять как с вашей точки зрения выглядит выполненная работа и поэтому я всегда попадаю в сроки)
- 😎 Качество (Я делаю вашу работу максимально качественно, но чтобы вы были в восторге от проекта, вам придётся вести диалог со мной в течении проекта, быть на связи. На этом строится качество выполненной работы)
- ✅ Соблюдение всех требований (Я соблюдаю ваши требования польностью от начала до конца, но также я могу вам порекомендовать свои варианты требований - если это будет нужно)

🆘Чем я могу помочь:
- Верстка
- Разработка сайтов / Правки
- Упаковка проект в сборки такие как Gulp, Parcel
- Написание скриптов для web-приложений
- Опубликовать сайт на хостинг, настройка почты

📞Связь:

- Телеграмм: https://t.me/mehmanjafari

- Инстаграм: webne_xt

- Номер телефона: 7-771-574 9526 (Можно написать на Ватсап)

- Почта: [email protected]

✅Ответственность:

- Готов приступить уже

- Всегда довожу дело до конца

- Не нарушаю сроков

- Даю консультации по макету

✅Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

✅А также! Все правки бесплатные!

Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить-все сделаю.

📞Связь:

- Телеграмм: https://t.me/mehmanjafari

- Инстаграм: webne_xt

- Номер телефона: 7-771-574 9526 (Можно написать на Ватсап)

- Почта: [email protected]

Всем желаю добра

Пишите, буду рад сотрудничеству🌞🌞🌞

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
2 из 5

Отзывы заказчиков

Stable100
39 лет
18 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$5
6 баллов
10 месяцев назад
Правки сайта на Tilda (верстка, структура)
TildaДоработка сайтов
Заказ отменен. Оплата возвращена.
Хотел бы отметить высокий уровень взаимодействия с заказчиком, даже несмотря на отмену заказа. Они проявили профессионализм и уважение на каждом этапе общения. Все детали были обсуждены открыто и честно. Надеюсь на возможность сотрудничества в будущем и уверен, что это будет продуктивный опыт!
Ответный отзыв
Stable100
39 лет
18 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$22
6 баллов
10 месяцев назад
Верстка и доработки сайта на Tilda
TildaВерстка лендинговДоработка сайтов
Заказ отменен. Оплата возвращена
Хотел бы оставить положительный отзыв о нашем сотрудничестве. Несмотря на то что заказ был отменен, взаимодействие с заказчиком прошло на высшем уровне. Общение было четким и вежливым, все вопросы обсуждались оперативно. Я ценю профессионализм и понимание с их стороны. Буду рад возможности поработать с ними в будущем!
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
от $10
от 2 дней
#949