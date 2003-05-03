javohirtech

Жавохир Гуломжонов javohirtech

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Вёрстка, программирования

  • Род занятий:

    • Качественная и адаптивная вёрстка приложения с анимациями.

    • Динамичекие веб-приложение.

    • Создание пользовательского интерфейса через Figma

    Технологии:

    - HTML5, CSS3, SCSS, Flexbox/Grid, TailwindCSS, JavaScript, React.js, Axios, GIT, Figma (UI/UX) и другие

    Связь:

    GitHub - github.com/Javohirtech

Баннеры
нет отзывов
$15/час
от $30от 1 дня
#1460
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#2182
Дизайн сайтов
нет отзывов
$25/час
от $50от 2 дней
#3485
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#3714