Вёрстка, программирования
Род занятий:
Качественная и адаптивная вёрстка приложения с анимациями.
Динамичекие веб-приложение.
Создание пользовательского интерфейса через Figma
Технологии:
- HTML5, CSS3, SCSS, Flexbox/Grid, TailwindCSS, JavaScript, React.js, Axios, GIT, Figma (UI/UX) и другие
Связь:
e-mail: [email protected]
телеграм: Javohir
телефон: +998943067661
GitHub - github.com/Javohirtech
Портфолио
- Panda Language Schoolнет просмотров
Баннеры
нет отзывов
$15/час
от $30от 1 дня
#1460
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#2182
Дизайн сайтов
нет отзывов
$25/час
от $50от 2 дней
#3485
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#3714