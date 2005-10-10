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Мы верим, что человек, лишь с помощью мысли, может изменить мир. Может изменить наш стиль жизни, то, как мы думаем, и то, к чему мы стремимся. Мы любим крутые идеи, и гордимся, что помогаем обществу развиваться.



Soft’n’d ищет интересные проекты по всему миру, чтобы стать частью нового. Вдохновляйте, а наши команды знают, как спланировать, разработать и запустить на рынок любые идеи.