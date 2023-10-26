Разработать сайт

$20
HTML-версткаЗакрыт28 заявок288 просмотров
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Разработать простой сайт. Описание см. в файле ТЗ. Цену предлагайте в предложении. Дизайн не прикрепляется, отправлю в ЛС.

2 месяца назад
guest_1698474650145
Беларусь
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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