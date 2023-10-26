Разработать сайт

Есть готовый одностраничный шаблон но нужно удалить оттуда несколько кнопок, когда я это делаю, у меня перестает почему-то работать выбор языка, либо все съезжает
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать простой сайт. Описание см. в файле ТЗ. Цену предлагайте в предложении. Дизайн не прикрепляется, отправлю в ЛС.
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