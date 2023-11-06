Натянуть верстку на wordpress

HTML-версткаЗавершен10 заявок203 просмотра
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Детали задания тут:

https://docs.google.com/document/d/1k3IrxntWKaJwq9gNOMft5aNlLbo-S0AzE90FhBG7kkE/edit

Оплата по факту или БС

WordPress
2 месяца назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
code_deness
Денис 
29 летУкраина
год в сервисе
Был
17 дней назад
2 месяца назад
$50
2 дня
Работа выполнена быстро и качественно! Рекомендую!
Все круто) Рекомендую к сотрудничеству)
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