Верстка сайта

Нужно сверстать 3 страницы сайта под все устройства. Также важно добавить анимации появления блоков и элементов на странице. Присылайте 3 лучшие ваши работы с анимациями и интерактивными элементами. Также указывайте сроки и примерную ...
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