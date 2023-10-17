Адаптивная вёрстка + threeJS (3D) не маленького проекта

На сайте https://sferanv.ru/ есть хедер, требуется сделать его интерактивным - текст должен быть текстом, а не картинкой; ячейки при наведении немного затеняются и внутри них выезжает ссылка. Описываю абстрактно, нужно сделать хоть как-нибудь, дальше ...