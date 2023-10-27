Сверстать таблицу на хедере Wordpress

На сайте https://sferanv.ru/ есть хедер, требуется сделать его интерактивным - текст должен быть текстом, а не картинкой; ячейки при наведении немного затеняются и внутри них выезжает ссылка. Описываю абстрактно, нужно сделать хоть как-нибудь, дальше сам напильником доработаю. Таблица должна быть привязана к картинке и менять масштаб вместе с ней, на мониторах от 1280 до 1980. Если это невозможно, дайте знать, пожалуйста.