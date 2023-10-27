Сверстать таблицу на хедере Wordpress

HTML-версткаЗавершен8 заявок166 просмотров
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На сайте https://sferanv.ru/ есть хедер, требуется сделать его интерактивным - текст должен быть текстом, а не картинкой; ячейки при наведении немного затеняются и внутри них выезжает ссылка. Описываю абстрактно, нужно сделать хоть как-нибудь, дальше сам напильником доработаю. Таблица должна быть привязана к картинке и менять масштаб вместе с ней, на мониторах от 1280 до 1980. Если это невозможно, дайте знать, пожалуйста.

WordPress
2 месяца назад
Bacha137
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
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Выбранный исполнитель
EduardWeb
28 летКазахстан
2 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
$15
3 дня
Все хорошо и в срок
Все хорошо.
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