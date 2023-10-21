Парсинг сайта

Веб-программированиеЗавершен7 заявок121 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

https://www.endclothing.com/

Необходимо сделать парсинг этого сайта, чтобы мне в телеграмм приходили уведомления о товарах брендов (nike, puma, adidas, new balance, reebok and etc.) со скидкой больше, чем 50%.

Если возможно, то пусть приходят уведомления с товарами, где больше трех размеров.

Парсинг сайта
2 месяца назад
guest_1697459986941
Молдова
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Vitaliizhiv
Віталій 
24 годаУкраина
6 месяцев в сервисе
Был
9 часов назад
2 месяца назад
$15
3 дня
UAHUSDT
Благодарю за качественно выполненную работу.
Очень было приятно работать с таким заказчиком как Вита так как она всегда явно знает какой результат ей нужен