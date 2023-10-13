Требуется обновить дизайн сайта

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок160 просмотров
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Требуется обновить дизайн сайта по макету фигма, адаптивы тоже нужны
Сайт на опенкарт.
Дизайн уже готов, нужно сделать редизайн.

Дизайн сайта
2 месяца назад
qqqr
39 летКазахстан
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад