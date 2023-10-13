Требуется создать плагин на PHP 7.4 через API АТС.

Нужно при поступлении входящего звонка (получаем вебхук от API):

первый вариант (предпочтительный)

Когда при звонке на любой номер пока играет приветствие в случае, если нажата цифра 7, перейти в режим ввода кода (шаг 2). Сделать возможность срабатывания только при звонке на определенный внешний номер (добавить проверку в коде, которую можно будет закомментировать)

Второй вариант

Когда при звонке на определенный внешний номер сразу ждать ввод кода (шаг 2)

Нужно дать ввода кода, который заканчивается #

И проиграть во внешнюю линию «Осуществляется соединение, подождите»

И по полученному коду найти соответствие (key) в локальном Redis и получить номер телефона (value). Оформить отдельной функцией, чтобы можно было дорабатывать логику превращения кода в телефон. В функцию также передавать номер телефона звонящего.

Когда телефон найден переключить поступивший внешний вызов на этот телефон

Когда телефон не найден проиграть «Не найден номер абонента, нажмите 0 для соединения с менеджером или 7 для повторного ввода кода». Если нажали 0, то переключить на основной сценарий (соединение с внутренним номером). Если нажали 7, то перейти на шаг 2.