Починить сайт на Laravel

Веб-программированиеЗавершен1 заявка17 просмотров
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Есть сайт визитка на ларавель. Падает в 500 ошибку. Надо починить. ПАМАГИТЕ. Доступы и сайт дам

Laravel
2 месяца назад
gromaha
Виктор 
29 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
immrdimm
Дмитрий 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
2 месяца назад
$5
1 день
RUB
Отличная работа. Починил сайт за 10 минут. Рекомендую
Спасибо!
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